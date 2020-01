Rio - O volante paraguaio Piris da Motta ainda pode deixar o Flamengo. De acordo com o diretor de futebol, Bruno Spindel, o jogador está negociando com o América do México e as conversas têm evoluído nos últimos dias.

"Piris continua caminhando nas negociações e é possível que ocorra alguma evolução mais concreta na próxima semana", afirmou em entrevista.

O jogador chegou ao Flamengo em 2018, mas nunca se firmou como titular e também nunca conquistou os corações dos torcedores. Ele participou do elenco que no ano passado conquistou um Carioca, uma Libertadores e um Brasileirão.