Contra o Vasco, Mauricinho escalou a sua equipe com uma postura próxima à filosofia de trabalho de Jorge Jesus, que estará novamente no camarote. O técnico encarregado de conquistar o primeiro turno do Estadual já falou sobre o tema, após a vitória sobre o Vasco, e definiu o Mister como uma "inspiração".



"É uma inspiração para todos nós. Acho que a base tem que trabalhar desta maneira. Nas conversas que tive com ele, me deixou bem à vontade, dando apoio. A intenção é colocar os atletas o mais próximo possível do que ele (Jorge Jesus) pensa", falou Maurício Souza.



O teste deste sábado tende a ser encardido. Isso porque, o Voltaço é o líder do Grupo B e está com 100% de aproveitamento, já que venceu o Botafogo na estreia e goleou a Cabofriense na última rodada. O time de Luizinho Vieira tem demonstrado poder de fogo no ataque, sobretudo com o centroavante João Carlos, e promete desafiar o de Mauricinho de igual para igual.



PROVÁVEL TIME DO FLAMENGO

Gabriel Batista; Matheuzinho, Rafael Santos. Matheus Dantas (Richard), Ramon; Hugo Moura, Vinícius Souza e Luiz Henrique; Yuri, Lucas Silva e Vitor Gabriel.

Rio - Embalado após vencer o clássico no meio de semana, o Flamengo volta a campo neste sábado, às 18h, quando recebe o Volta Redonda no Maracanã, pela 3ª rodada da Taça Guanabara. O time comando por Maurício Souza (do sub-20) tem a missão de seguir representando bem o atual campeão, cujo elenco principal, que disputou o Mundial de Clubes, só se reapresenta no dia 27.Como ainda não há acordo do Rubro-Negro com a Rede Globo, detentora dos direitos televisivos, apenas quem for ao estádio terá a oportunidade de assistir aos Garotos do Ninho, que nas primeiras duas rodadas, ao todo, somaram quatro pontos. E há outro atrativo: Michael, Thiago Maia e Pedro serão apresentados à torcida após o aquecimento dos jovens que jogarão.