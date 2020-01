Rio - O atacante Rodrigo Muniz fará sua estreia como titular com a camisa do Flamengo. O jogador, que já havia treinado na última sexta-feira com a equipe titular, ficará com a vaga de Vitor Gabriel na partida contra o Volta Redonda, neste sábado, no Maracanã .

Esta será a segunda aparição de Muniz na equipe profissional do clube. O atleta de 18 anos atuou nos 15 minutos finais no empate contra o Macaé, no último sábado.

Em 2019, o atacante somou ótimos números na temporada: foram 50 jogos e 22 gols. Além de participar da conquista do Campeonato Brasileiro e Supercopa do Brasil Sub-20.

A bola rola às 18h, pela terceira rodada da Taça Guanabara. Com a vitória, o clube rubro-negro pode chegar a liderança do Grupo A.