Rio - Apesar do interesse na contratação de Léo Pereira, o Flamengo depende de um acerto com o Athletico e da venda de Pablo Marí ao Arsenal para fechar com o zagueiro de 23 anos. Segundo informações do 'Globoesporte.com', o Rubro-Negro possui acordo salarial para um contrato de cinco anos para o eventual substituto do espanhol.

No entanto, o acordo com o jogador é apenas o primeiro passo da negociação. A maior dificuldade é conseguir a liberação do Athletico-PR, que costuma fazer jogo duro para vender jogador.

De acordo com o site 'Transfermarket', os valores de Léo Pereira são 2,5 milhões de euros e o objetivo do Furacão é vender 100% dos direitos do atleta. No entanto, o Flamengo já fez três propostas superiores a esse valor ao Athletico-PR, mas todas foram recusadas. Na última proposta, o clube carioca ofereceu 3,5 milhões de euros por "apenas" 50% dos direitos do jogador.

Titular absoluto do Furacão, Léo Pereira soma 124 jogos pelo clube, com oito gols marcados. Além do Athletico-PR, o zagueiro já atuou no Guaratinguetá, Náutico e Orlando City-EUA.