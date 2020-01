Rio - Prestes a deixar o Flamengo rumo ao Arsenal, o zagueiro Pablo Marí desembarcou neste sábado na Inglaterra para acertar os últimos detalhes da negociação. De acordo com o portal 'Uol Esporte', o clube inglês pagará 10 milhões de euros (R$ 46 milhões) à equipe carioca. O rubro-negro, detentor de 100% dos direitos do espanhol, ficará com todo valor.



O defensor de 26 anos chegou à terra da Rainha neste sábado acompanhado de Edu Gaspar, dirigente dos Gunners, e realizará exames médicos e físicos. Se aprovado, assinará com o Arsenal e o Flamengo oficializará a venda. Pablo Marí foi ao Ninho do Urubu na última quinta para se despedir de funcionários do clube, antes da reapresentação oficial do elenco titular.



Com passagem por Mallorca, Gimnástic, Girona, NAC Breda, Deportivo La Coruña e Manchester City, Marí foi comprado pelo Flamengo em julho de 2019. O Rubro-Negro pagou R$ 7 milhões aos Citizens para adquirir o atleta. O zagueiro espanhol disputou 28 partidas pelo clube carioca, marcou três gols e foi peça importante nas conquistas do Brasileirão e Libertadores.