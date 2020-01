Rio - O Flamengo se movimentou bastante no mercado neste início de temporada e outros dois reforços poderiam pintar no clube. De acordo com o portal 'Torcedores.com', Mariano, ex-Fluminense; e Douglas, ex-Barcelona; foram oferecidos ao time carioca, mas o Rubro-Negro recusou os dois laterais brasileiros.



O clube carioca está no mercado em busca de um reforço para a lateral-direita, após a saída de Rodinei para o Internacional. No entanto, nem Mariano, nem Douglas, despertaram o interesse do Flamengo. Com passagem por Fluminense, Guarani, Ipatinga, Tombense, Cruzeiro, Atlético-MG, Fluminense, Bordeaux, Sevilla e atualmente defende o Galatasaray.



Já Douglas foi revelado na base do Goiás, passou por São Paulo, Barcelona, Sporting Gijón, Benfica, Sivasspor e atualmente defende o Besiktas. Na última sexta-feira, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, falou sobre a possibilidade de chegada de um reforço para a lateral-direita, mas descartou Mariano, pelo menos por enquanto.



"O Flamengo tem jogadores nessa posição. O Flamengo se sente seguro com esses jogadores. Mas é o que sempre falamos: a nossa obrigação é fazer o que pudermos para fortalecer o elenco. Se tivermos uma oportunidade de mercado, será feito… Mariano não tem nada, por enquanto. Esse por enquanto é porque amanhã pode ter. É mais na defensiva. Não tem absolutamente nada", comentou Braz.