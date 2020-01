Fabinho cita surpresa de atletas do Liverpool contra o Flamengo: 'Fizeram excelente jogo'

Rio - A final do Mundial de Clubes, no fim do ano passado, entre Flamengo e Liverpool, continua repercutindo no Brasil. Apesar da derrota dos Rubro-Negros, o bom futebol apresentado pelos cariocas surpreendeu até os ingleses. Em entrevista à 'Rádio Bandeirantes', o meia Fabinho, que não atuou na partida por conta de uma lesão, citou o bom jogo realizado pelo Fla.



"Conversei com o Firmino, que estava lá e ele disse que o desempenho da equipe do Flamengo foi muito bom. Eu assisti o jogo e também fiquei surpreso. Eu até esperava que eles fossem oferecer perigo, mas em vários momentos do jogos controlaram a bola, e jogaram melhor em certos pontos da partida", disse Fabinho que complementou:



"O Liverpool não começou tão forte no início de jogo e o Flamengo aproveitou esse momento. Fizeram um excelente jogo. Na prorrogação, eles cansaram, até pelos momentos na temporada. Os jogadores do Liverpool ficaram um pouco surpresos, mas fico feliz que o título tenha ficado com a gente", encerrou o meio-campista dos Reds.