Novela envolvendo Gabigol pode terminar hoje e com 'final feliz' para o Flamengo

Rio - A maior novela desta janela de transferências deve, enfim, findar nesta segunda-feira. O vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, e o diretor de futebol do clube, Bruno Spindel, estão em Milão para selar o acordo com a Inter de Milão e ter Gabigol em definitivo. A informação inicial foi publicada pelo jornalista Leandro Quesada, da Fox Sports.



O negócio tende a ter o aguardado "final feliz" para o Rubro-Negro, sobretudo por não ter chegado a proposta de um outro gigante europeu por Gabriel Barbosa, que estava disposto a ouvir ofertas para voltar ao Velho Continente.



Outro fator que pesa a favor do Flamengo é o fato de a Inter de Milão ter o interesse de engordar o seu caixa para colaborar na aquisição de Eriksen, junto ao Tottenham. O site italiano "Calciomercato" afirmou que os Nerazzurris elevaram a pedida por Gabigol para facilitar na transferência do dinamarquês.



Em dezembro, durante o Mundial de Clubes, o LANCE! informou que o Fla já tinha arquitetado uma operação financeira por Gabigol: 16 milhões de euros (cerca de R$ 72 milhões) por 80% dos direitos econômicos.



Aliás, é o valor da transferência, segundo Braz, o quesito responsável pelo não acordo até agora. A Inter já havia sinalizado que, por não ter o interesse de ficar com qualquer porcentagem, assinaria a liberação por 20 milhões de euros (R$ 92 milhões) por 100% dos direitos do atleta.



"Está fechado", externou Marcos Braz, a respeito do alinhado com Gabriel.



A imprensa italiana diz que a Inter teria recuado e aceitado um meio-termo: 18 milhões de euros (aproximadamente R$ 83 milhões) e mais 20% de fatia.



O fato é que o Fla não confirmou acordo e nem reunião no último fim de semana. Assim, a tendência é que haja o encontro entre os representantes dos clubes nesta segunda, enquanto Gabigol, de férias no Brasil, espera o último capítulo para se reapresentar no Ninho do Urubu. Otimista, a torcida já está com a plaquinha versão 2020 pronta.