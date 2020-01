Rio - O Flamengo deve mante o time titular que conquistou o Brasileiro e a Libertadores no ano passado. Além do acordo com Gabigol que está perto, o zagueiro espanhol Pablo Marí não deve se transferir para o Arsenal. Segundo o site "globoesporte.com", não houve acordo entre o Rubro-negro e o Arsenal e o defensor não deverá se transferir.

O acerto não teria acontecido por uma falta e acordo em como seria a formatação do negócio entre Flamengo e Arsenal. Como a janela se encerra na próxima sexta-feira dificilmente haverá tempo para que os clubes se acertem em relação a transferência.

No fim de semana, Pablo Marí viajou para Londres para realização de exames no clube inglês. Com a provável permanência do espanhol, a negociação do clube com Léo Pereira, do Athletico-PR, fica congelada.

Pablo Marí chegou ao Flamengo no ano passado em operação que custou cerca de R$ 5,5 milhões ao clube carioca. O espanhol, de 26 anos, se tornou titular após a saída de Léo Duarte. Ao assumir a titularidade, o defensor se tornou peça importante no esquema do time de Jorge Jesus que conquistou o Brasileiro e a Libertadores.