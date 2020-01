Jesus confirma time sub-20 contra o Fluminense, mas diz que Flamengo vai utilizar titulares na Taça GB

Rio - No dia em que o elenco principal do Flamengo se reapresentou, o treinador Jorge Jesus confirmou que o time sub-20 rubro-negro seguirá sendo escalado na Taça Guanabara contra o Fluminense, na próxima quarta-feira. No entanto, o técnico revelou quando o grupo principal deverá fazer sua estreia em 2020.

"Vamos aproveitar os jogos do Estadual para fazer a pré-temporada. Ou seja, o sub-20 joga quarta-feira. Depois, contra o Resende, joga a maior parte desse elenco que se apresentou hoje. Os dois últimos jogos antes da Supercopa serão com essa nova equipe. Vamos chamar dois ou três jogadores que farão o ano com a equipe A, inclusive o Lázaro. Quarta-feira contra o Fluminense não estarei, mas contra o Resende já estarei", afirmou.

Comandado por Mauricio Souza, o Flamengo conquistou sete pontos da Taça Guanabara. A equipe da Gávea venceu o Vasco, o Volta Redonda e empatou com o Macaé, na estreia da competição.