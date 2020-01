Presidente do Porto quer Jorge Jesus no comando do clube português

Portugal - Jorge Jesus pode ter seus dias contados no Flamengo. Isso porque, de acordo com o jornal português "Correio do Amanhã", o "Mister" é a primeira escolha de Pinto da Costa, presidente do Porto, para substituir Sérgio Conceição, que deixará o clube ao fim da temporada.

Ainda segundo o diário, o treinador do Flamengo é um "sonho antigo" do mandatário portista. Vale lembrar, que Jorge Jesus é um dos ídolos do Benfica, rival do Porto.

No Rubro-Negro, JJ tem contrato até maio deste ano. Um semana atrás, quando desembarcou no Rio de Janeiro, voltando de férias, afirmou que "não haverá problemas" quando foi perguntado sobre a renovação com o clube carioca.