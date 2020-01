Confirmado! Flamengo e Resende será realizado no Maracanã, na segunda-feira

O jogo @Resende_FC x @Flamengo, válido pela 5° rodada da Taça Guanabara, será realizado na próxima segunda-feira (dia 3), às 20h, no Maracanã. pic.twitter.com/ge1bkeZjjK — Campeonato Carioca (@campcarioca) January 27, 2020 A partida deve marcar a estreia do time principal na temporada 2020. Nesta segunda-feira, o técnico Jorge Jesus revelou, durante entrevista coletiva, a intenção de utilizar os titulares contra o Resende, visto que o Flamengo encara o Athletico-PR na final da Supercopa do Brasil, no dia 6 de fevereiro, no Mané Garrincha. Rio - A partida entre Flamengo e Resende, válida pela 5ª rodada da Taça Guanabara, que estava marcada para o próximo domingo, no Estádio Raulino de Oliveira, será realizada na próxima segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Maracanã.A partida deve marcar a estreia do time principal na temporada 2020. Nesta segunda-feira, o técnico Jorge Jesus revelou, durante entrevista coletiva, a intenção de utilizar os titulares contra o Resende, visto que o Flamengo encara o Athletico-PR na final da Supercopa do Brasil, no dia 6 de fevereiro, no Mané Garrincha.

"Faltam duas semanas para a Supercopa e vamos aproveitar os jogos do Estadual para fazer a nossa pré-temporada. Contra o Fluminense, vamos manter a equipe que tem vindo jogar. Contra o Resende, já teremos a maior parte do elenco com os que chegaram. Os dois últimos jogos antes da Supercopa serão com o time principal", disse Jesus.