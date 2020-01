Mauro Cezar, sobre negociações por Gabigol: 'Inter não está em condições de impor nada'

Rio - A novela sobre a permanência de Gabigol no Flamengo segue a todo vapor. Durante o programa "Linha de Passe", da ESPN, o comentarista Mauro Cezar Pereira analisou a negociação e afirmou que não há outros interessados, além do clube carioca, em tirar o atacante da Inter de Milão.

"O Gabigol vai para onde? O Conte não o quer. Então, na Inter ele não vai ficar. Proposta, proposta legal, ele não recebeu nenhuma. Teve sondagens, de um clube aqui e outro ali, clubes menores, mas nada especial. A opção dele é jogar no Flamengo. É ídolo da torcida, até de outros clubes, torcedores mirins… A Inter não está em condições de impor nada. Por que vai impor o que? ‘Eu quero mais, mais dinheiro’, como assim quer mais dinheiro? Por que o Flamengo pagaria mais dinheiro? A Inter quer ficar com o menor percentual possível do jogador, foi o sinal que a Inter mandou para o Flamengo", declarou o jornalista.

As negociações pela permanência de Gabigol no Flamengo se arrastam desde o fim de 2019. Na última semana, o vice de futebol Marcos Braz afirmou que as tratativas estavam próximas de um desfecho.