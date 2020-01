Jorge Jesus testa Berrío em nova posição no primeiro coletivo com os titulares em 2020

Rio - O elenco principal do Flamengo se reapresentou nesta segunda-feria no Ninho do Urubu e Jorge Jesus já botou os comandados para trabalhar. No primeiro coletivo do ano realizado pelo treinador com os titulares, o português testou o colombiano Orlando Berrío na lateral-direita, no lugar de Rafinha, que se reapresenta só nesta terça.



Com a ida de Rodinei para o Internacional e a contratação de jogadores para a posição de Berrío, como Pedro Rocha e Michael, o treinador pode estar pensando em transformar o colombiano no reserva imediato de Rafinha. Na próxima segunda-feira, o Flamengo encara o Resende e Jesus indicou que pode utilizar os titulares na partida.



Durante as primeiras atividades, o português montou duas equipes. A primeira foi formada por: César; Berrio, Rodrigo Caio, Thuler e Filipe Luís; Arão, Gerson, Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Lincoln. Já a segunda contou com Hugo (Neneca); Matheuzinho, Noga, Gustavo Henrique e Renê; Piris, Maia, Diego e Vitinho; Michael e Pedro.