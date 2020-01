Pablo Marí e sua família teriam desejo de deixar o Flamengo rumo à Inglaterra

Rio - A permanência de Pablo Marí no Flamengo voltou a ser considerada difícil. De acordo com o portal "UOL", o espanhol e a família do jogador desejam uma transferência para a Europa. O zagueiro tem oferta do Arsenal e precisa resolver a sua situação até a próxima sexta-feira.

O espanhol foi liberado para fazer exames médicos no clube inglês, mas o recuo do clube inglês em relação à compra fez a transação esfriar. Antes da reviravolta, o Arsenal teria feito uma oferta de cerca de 10 milhões de euros (R$ 46,1 milhões) pelo defensor.



Pablo Marí deseja um retorno ao futebol europeu e tem o apoio da sua família. O clube apesar de entender o desejo do atleta não estaria disposto a abrir mão do que considera razoável, sendo um empréstimo uma alternativa bem pouco provável. O jogador chegou ao Flamengo no meio do ano passado por R$ 5,5 milhões.