Após acertar permanência no Flamengo, Gabigol desembarca no Rio de Janeiro

Rio - Horas depois de ter sua permanência no Flamengo acertada pelos próximos cinco anos, o atacante Gabriel Barbosa desembarcou nesta terça, no Rio de Janeiro. O camisa 9, agora, é aguardado no Ninho do Urubu para iniciar a pré-temporada sob o comando de Jorge Jesus e ao lado dos companheiros de time.



Artilheiro do Flamengo em 2019, com 43 gols em 59 jogos, Gabigol não falou em seu retorno ao Rio de Janeiro após as férias. Às 16h, o grupo principal do Rubro-Negro tem atividade marcada no CT, e Gabigol deve juntar-se aos demais jogadores do clube, que se reapresentaram na manhã desta segunda.



Cerca de 50 torcedores do Flamengo estavam no Aeroporto Santos Dumont e acompanharam o desembarque do atacante, que foi comprado pelo Rubro-Negro por 17 milhões de euros, cerca de R$ 78 milhões, junto à Inter de Milão. O novo contrato de Gabigol com o clube da Gávea é válido até o final de 2024.