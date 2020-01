Contratação de Gabigol pelo Flamengo vai render R$ 2,6 milhões ao Santos

São Paulo - A compra do atacante Gabigol pelo Flamengo renderá uma quantia ao Santos. O clube carioca desembolsou cerca de R$ 76 milhões para comprar o jogador da Internazionale (ITA). Como clube formador, o Santos tem direito a cerca de 3,5% desse valor, somando R$ 2,6 milhões. A porcentagem se deve ao mecanismo de solidariedade da FIFA para transferências internacionais.



De acordo com a lei, o clube formador do atleta tem direito a 5% do montante de alguma negociação. A FIFA leva em conta onde o atleta atuou entre as idades de 12 e 23 anos. Vale lembrar que Gabigol chegou ao peixe antes da idade mínima do mecanismo, e só saiu do clube quando tinha 19 anos.



A conta é feita da seguinte forma, de acordo com a FIFA: 0,25% por ano entre os 12 e 15 anos, e 0,5% por ano entre os 16 e 23 anos. Nesse período, o Santos conseguiu juntar 3% do mecanismo de solidariedade. Em 2018, o Peixe conseguiu mais 0,5% ao trazer o atleta de empréstimo, quando ele já estava no futebol europeu.



Em situação financeira delicada, o dinheiro será recebido em boa hora pela diretoria santista. A grana deve ser utilizada para acertar salários e direitos de imagem dos atletas. Reforços, no momento, não devem pintar na Vila Belmiro.