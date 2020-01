Após anunciar permanência no Flamengo, Gabigol posta foto no Ninho do Urubu

Rio - Após anunciar a sua permanência no Flamengo, chegar ao Rio de Janeiro, Gabigol marcou presença no Ninho do Urubu. Pelas redes sociais, o jogador de 23 anos posou ao lado dos companheiros de equipe, que se reapresentaram ao clube carioca na última segunda-feira.

"Já em casa.. Que seja feita a vontade de Deus", escreveu o atacante no perfil no Instagram. Um dos principais jogadores do Flamengo na última temporada, Gabigol foi artilheiro do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Em 2019, o atacante disputou 59 gols e marcou 43 gols. Além disso, o jogador voltou a ser convocado para a seleção brasileira.

O desfecho da negociação veio durante conversas na Itália lideradas pelo vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, e o diretor executivo do clube, Bruno Spindel. Os dois viajaram para Milão no fim de semana para se reunir com representantes da equipe. E o jogador assinou um contrato válido até dezembro de 2024.



Os valores da transferência ainda não foram revelados, mas é certo que o Flamengo fez um investimento alto. A temporada positiva de Gabriel no ano passado fez o jogador ficar mais valorizado e até mesmo receber sondagens de outros times europeus. Aos 23 anos, o atacante chegou à Inter de Milão em 2016, mas nunca conseguiu render o esperado, sendo emprestado para Benfica, Santos e Flamengo, que agora decidiu comprá-lo. Com o valor pago pelo clube carioca, o time italiano acertou a contratação do dinamarquês Erikssen, do Tottenham.