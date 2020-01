Confirmado como jogador do Flamengo, Gabigol está suspenso da partida de ida da Recopa

Rio - A novela envolvendo Gabigol, Flamengo e Inter de Milão terminou nesta terça-feira com final feliz para o Rubro-Negro. No entanto, a torcida tem uma notícia ruim para o início de temporada. O artilheiro do último Brasileirão não poderá jogar a partida de ida da Recopa Sul-Americana por conta da expulsão na final da Libertadores da América.



Após marcar o gol que deu o título da Libertadores ao Flamengo, Gabigol tirou a camisa na comemoração e levou o segundo amarelo, sendo expulso de jogo. A primeira partida contra o Independiente del Valle, campeão da Copa Sul-Americana, será realizada no próximo dia 19 de fevereiro, no Equador. O segundo jogo ocorre no dia 26, no Maracanã.



Três dias antes do jogo de ida, o Flamengo entra em campo na decisão da Supercopa do Brasil, contra o Atlhetico Paranaense, na partida que reúne o campeão brasileiro com o vencedor da Copa do Brasil. Na última temporada, Gabriel Barbosa marcou 43 jogos em 59 jogos, sendo artilheiro do Brasileirão e Libertadores 2019.