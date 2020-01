Renê assina renovação com o Flamengo até o fim de 2022: 'Quero conquistar mais'

Rio - Está no papel. Na tarde desta terça-feira, Renê assinou o contrato de renovação com o Flamengo, cujo vínculo passa a ser até dezembro de 2022 - o anterior se encerraria ao fim desta temporada. O lateral-esquerdo de 27 anos falou, ao site oficial do clube, sobre o feito. E comemorou, ao projetar mais títulos:



"É uma alegria muito grande. Todo jogador sonha em jogar em um clube com a grandeza do Flamengo, um dos maiores do mundo. Estou muito feliz de renovar por mais dois anos e participar ainda mais dessa história. Quero conquistar mais títulos e dar alegrias para os torcedores rubro-negros."



Pelo Flamengo, Renê foi campeão da Libertadores, do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Carioca em 2019. Em 2018, quando era o titular do setor, acabou sendo eleito o melhor lateral-esquerdo do Brasileirão daquele ano.



Renê chegou ao Flamengo em 2017. Ele soma 142 jogos e quatro gols com a camisa do Rubro-Negro. Atualmente, é o reserva imediato de Filipe Luís.