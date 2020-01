Gabigolmania segue forte para 2020, e o comércio agradece

Rio - Gabigol fica, e junto a ele, os personagens inspirados no camisa 9. Com a contratação definitiva do artilheiro do Brasil em 2019, que assinou contrato até 2024, o Flamengo garante a alegria de figuras simbólicas fora dos gramados. O mais 'famoso' deles é Jeferson Sales, conhecido como Gabigol da Torcida, titular absoluto no time de sósias rubro-negros.

De acordo com ele, a evolução do Flamengo no ano passado tem total participação do atacante, artilheiro do Brasileiro e da Taça Libertadores. "Estou muito feliz com a permanência dele, assim como toda a Nação. É um jogador importantíssimo para o esquema da equipe e costumo dizer que ele é iluminado", disse o sósia.

Jeferson ainda demonstrou a importância da torcida na sua vida, e comentou como ficaria o personagem se Gabigol tivesse deixado o Flamengo. "Eu continuaria tudo o que fiz em 2019, porque as pessoas me abraçaram. Não há dinheiro que pague isso, fazer a alegria das crianças e dos torcedores", finalizou Jeferson.

Outra estrelinha que surgiu e ganhou o coração dos Nação rubro-negra foi o menino Emerson Rodrigues, de 5 anos, que criou o personagem Gabigolzinho. O pai do garoto, Wallace Rodrigues, foi quem avisou ao filho sobre a contratação do camisa 9 em definitivo. "O Emerson estava na escolinha de futebol dele e ficou todo animado quando soube. Fez até um gol no coletivo e saiu comemorando igual ao Gabigol", frisou o pai do 'mini' Gabigol.



No embalo do acerto com o Flamengo, o próprio Gabigol, que já havia sido homenageado nos quadrinhos, anunciou em sua conta no Twitter uma novidade da Turma da Mônica, do cartunista Maurício de Sousa: "Vai ter Gabicartoon especial em 2020".

A página da Wikipédia também entrou na onda dos fãs e mudou a data do conhecido fato histórico onde Dom Pedro I declarou que não cumpriria ordens da corte portuguesa e ficaria no Brasil, conhecido como o 'Dia do Fico'.

Mas a permanência de Gabigol não refletiu apenas no cotidiano do clube. O Saara, comércio popular no centro, aderiu à mania das máscaras com rostos de Gabigol, que tem tudo para ser sucesso com o torcedor rubro-negro no Carnaval. Sérgio Lima, um dos responsáveis de uma loja no centro da cidade, ficou animado com o acerto, não só por ser flamenguista, mas porque sua loja vai conseguir surfar na "Gabigolmania".

"Desde o título está vendendo bastante. Com certeza vamos aumentar as vendas antes do Carnaval, penso que devemos vender pelo menos umas 10 mil até lá", destacou Sérgio Lima.



