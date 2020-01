América-MEX volta atrás, retira proposta e Piris da Motta continua no Flamengo

Rio - Em cima da hora, o América-MEX retirou a proposta da mesa e decidiu não contratar mais Piris da Motta. Depois de o empresário do volante do Flamengo dizer que estava "bem encaminhado", o próprio agora garante: "Piris não vai mais para o América-MEX".

A possibilidade de saída do jogador foi ventilada a partir do momento em que o Flamengo fechou com o volante Thiago Maia. Com isso, o paraguaio, que é o reserva imediato de Willian Arão, perderia ainda mais espaço no elenco rubro-negro.

O jogador chegou ao Flamengo na temporada de 2018. Piris da Motta nunca conquistou os corações dos torcedores do clube carioca, mas fez parte do elenco campeão carioca, da Libertadores e do Brasileio no ano passado.