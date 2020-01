Flamengo confirma transferência de Pablo Marí para o Arsenal: 'Obrigado por tudo'

Rio - "Chegou a hora de nos despedirmos" do zagueiro campeão brasileiro e da Libertadores. Foi assim que, na manhã desta quarta-feira, o Flamengo confirmou a transferência de Pablo Marí para o Arsenal, da Inglaterra, pelas redes sociais. O clube de Londres deve anunciar a contratação em breve.

Chegou a hora de nos despedirmos desse zagueiro que chegou ao Flamengo para deixar a sua marca na nossa história com os títulos da Conmebol Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Pablo Marí, obrigado por tudo. #CRF pic.twitter.com/z5skwsimzO — Flamengo (@Flamengo) January 29, 2020

Pablo Marí será emprestado ao Arsenal e, no contrato de empréstimo, haverá uma opção de compra ao término do mesmo. Por ceder o jogador pelos próximos seis meses, o Flamengo já receberá um valor, o qual é mantido em sigilo pela direção. Segundo o jornalista Mauro Cezar, da ESPN, o montante total da negociação será de 15 milhões de euros - cerca de R$ 69 milhões.O clube publicou um vídeo com imagens da marcante passagem de Pablo Marí pelo Rubro-Negro. Contratado em junho, o zagueiro de 26 se despede da Nação com 30 jogos (22V/5E/3D), três gols marcados e dois títulos: Brasileirão e Libertadores. Confira o post feito pelo Flamengo na despedida de Marí abaixo.Atenta ao mercado, a direção do Flamengo já repôs a saída de Pablo Marí com o anúncio da contratação de Léo Pereira, vindo do Athletico. Para 2020, o zagueiro Gustavo Henrique, ex-Santos, também reforça o elenco à disposição de Jorge Jesus. O volante Thiago Maia e os atacantes Pedro, Michael e Pedro Rocha são os demais jogadores confirmados para esta temporada no Ninho.