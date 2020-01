Flamengo pode faturar até R$ 74 milhões com ida de Pablo Marí ao Arsenal

Rio - A transferência de Pablo Marí para o Arsenal pode render uma bolada ao Flamengo. De acordo com o "Uol", os valores pagos pelo time inglês ao clube da Gávea podem chegar a R$ 74 milhões.

Logo de cara, os Gunners desembolsarão 4 milhões de euros (R$ 18,5 milhões) pelo empréstimo do espanhol. No contrato, de seis meses, há opção de compra, sem obrigatoriedade, ao fim deste período por mais 4 milhões de euros.

Há ainda uma cláusula de bônus por produtividade a serem pagos ao Flamengo, que podem render cerca de 8 milhões de euros (R$ 37 milhões). No entanto, as metas ainda são mantidas em sigilo.

Com a perda de Pablo Marí, o Flamengo chegou a um acordo com o zagueiro Léo Pereira, do Athletico-PR, para substituí-lo. O jogador é aguardado no Rio já nesta quarta-feira.