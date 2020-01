Mauricio Souza promove mudanças no time do Flamengo; veja provável equipe para pegar o Fluminense

Rio - O Flamengo finalizou a preparação para pegar o Fluminense, nesta quarta-feira, no Maracanã, às 20h30, pela Taça Guanabara. Sem Matheus Dantas, com dores musculares, o técnico Maurício Souza fez mudanças no esquema da equipe, no treino da última terça-feira.



Na zaga, o treinador escalou Hugo Moura no lugar de Dantas durante a maior parte da atividade. Em um momento, Maurício Souza colocou Nathan ao lado de Rafael Santos e adiantou Hugo Moura e tirou Richard. No setor ofensivo, o comandante sacou Lucas Silva e colocou Bill, autor do gol da vitória sobre o Volta Redonda no último sábado.



Então, o provável time do Flamengo para pegar o Fluminense é: Gabriel Batista; João Lucas, Hugo Moura, Rafael Santos e Ramon; Vinícius Souza, Richard, Pepê, Bill, Yuri César e Rodrigo Muniz.