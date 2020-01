Reinier chama atenção de jornais espanhóis por atuação no Pré-Olímpico: 'Desfrutem o show'

Rio - Após ser vendido pelo Flamengo ao Real Madrid, Reinier vem sendo observado de perto pelos principais jornais espanhóis. Nesta última terça-feira, a atuação da jovem promessa na vitória da seleção brasileira sub-23 por 5 a 3 contra a Bolívia chamou a atenção dos principais jornais da capital da Espanha.

"Torcedores do Real pelo mundo, desfrutem o show Reinier. O jovem jogador brilhou com a equipe olímpica: deu uma assistência no calcanhar e marcou o quarto gol de sua equipe", escreveu o jornal As.

Oficializado pelos Merengues no dia 20 de Janeiro, Reinier terá contrato até junho de 2026. Inicialmente, será incorporado no Real Madrid Castilla assim que terminar o Torneio Pré-Olímpico sub-23 com a seleção brasileira.

"Apresentação de Reinier ao Real Madrid: assistência de calcanhar e gol na pré-olímpica. O novo jogador do Real Madrid marcou seu primeiro gol na pré-olímpica na vitória do Brasil sobre a Bolívia", disse o Marca.



Com o resultado, a equipe de André Jardine está classificada para o quadrangular final do Pré-Olímpico. O próximo compromisso do Brasil acontece na próxima sexta-feira, às 22h30, quando enfrentará a seleção paraguaia.



Na última temporada, Reinier participou de 15 jogos, marcou seis gols e foi importante na conquista do Campeonato Brasileiro. O atleta foi vendido por cerca de 30 milhões de euros, algo em torno de R$ 139 milhões.