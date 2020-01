Em programa do SporTV, Comentarista crava: 'Se joga Fla e Arsenal, o Flamengo ganha'

Rio - O jornalista Arnaldo Ribeiro, em participação no programa "Seleção SporTV" avaliou a contratação do zagueiro Pablo Marí, pelo Arsenal, na tarde desta quarta-feira. Para ele, o Flamengo, ex-clube do defensor espanhol, venceria com facilidade o clube inglês atualmente.



"Se hoje joga o Flamengo e o Arsenal, o Flamengo ganha. O Arsenal está muito mal. É um time hoje intermediário na Inglaterra. Faz uma campanha que não lhe garante nem uma vaga na Liga Europa. Hoje tem mais um nome do que um time bom", afirmou o jornalista.



O time inglês acertou a contratação de Marí na noite desta terça-feira, e o jogador irá para o Velho Continente para sacramentar a transação. O zagueiro foi um dos destaques do time rubro-negro em 2019.



"Nos tempos de Wenger, o time estava sempre entre os quatro ou cinco primeiros da Premier League. Tinha uma equipe rápida, ligeira, tinha identidade. Agora a equipe caiu demais", finalizou ele.