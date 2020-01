Pedro, Thiago Maia e Gustavo Henrique podem estrear pelo Flamengo na próxima segunda

Rio - O técnico Jorge Jesus indicou que, a partir da próxima segunda-feira, contra o Resende, o grupo principal é quem defenderá o Flamengo na Taça Guanabara, após um time alternativo atuar nas quatro primeiras rodadas. E para a partida contra o Resende, quatro reforços para 2020 já estarão à disposição do Mister.



Os atacantes Pedro (emprestado pela Fiorentina, da Itália) e Gabriel Barbosa (contratado em definitivo), o volante Thiago Maia (emprestado pelo Lille, da França) e o zagueiro Gustavo Henrique (contratado em definitivo) tiveram os respectivos nomes regularizados junto à CBF e à Ferj e têm condições de jogo.



O grupo principal do Flamengo se reapresentou no Ninho do Urubu na última segunda-feira, dia 27. Jorge Jesus e sua comissão técnica precisaram "acelerar" a programação feita e utilização dos jogadores visando a Supercopa do Brasil, no próximo dia 16, e a Recopa Sul-Americana, nos dias 19 e 26 de fevereiro.



A tendência é que contra Resende e Madureira, dias 3 e 9 de fevereiro, o Mister alterne as equipes, mesclando nomes tidos como titulares e outros reservas. O foco está em conquistar a primeira taça de 2020, contra o Athletico, no dia 16.



Os atacantes Pedro Rocha e Michael já têm seus nomes no sistema da Ferj, mas estão em exigência de documentos. Faltam, respectivamente, comprovantes da transferência internacional e da federação de Goiás. Para que estejam a serviço de Jorge Jesus na segunda, é preciso resolver as pendências até esta sexta-feira.



O zagueiro Léo Pereira, contratado junto ao Athletico nesta semana, ainda precisa ter a rescisão contratual com o seu ex-clube publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF antes de ser inscrito como jogador do Fla.