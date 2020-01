Agente de meia do Corinthians critica comentarista: 'Tem um Zé Mané aí que só elogia o Flamengo'

Rio - O empresário do meia Pedrinho, do Corinthians, Will Dantas, fez críticas, sem citar nomes, a alguns jornalistas esportivos durante o Fox Sports Rádio, do canal Fox Sports, nesta quinta-feira. Segundo o representante do jogador, existe falta de ética e profissionalismo no meio jornalístico.



"Eu fico puto de verdade com alguns comentaristas e setoristas que vestem a camisa do clube e não são imparciais. É uma falta de ética e profissionalismo. Fico doente quando o jornalista quer colocar técnica, fama, em jogador que não merece, que é meia-boca", disse Will Dantas.



O empresário seguiu criticando e, apesar de não ter citado nominalmente nenhum jornalista, os internautas creditaram as críticas a Mauro Cezar Pereira, dos canais ESPN. Dantas e Mauro tiveram uma discussão no passado, com Pedrinho como tema.



"Estou vendo o que a imprensa portuguesa está falando do Pedrinho e fico envaidecido pelo potencial que ele tem. Tem um ''Zé Mané'' aí que cobre o Flamengo e só elogia o que é do Flamengo. Se o cara for do Palmeiras, Vitória, São Paulo, tem que elogiar. Mas ele só ''puxa sardinha'' para o Flamengo".



O Corinthians negocia a venda de Pedrinho para o Benfica, de Portugal, por cerca de 20 milhões de euros. Até o momento, o meia de 21 anos fez 129 jogos e marcou dez gols com a camisa do Corinthians. O jogador está na Colômbia, com a Seleção, para a disputa do Pré-Olímpico.