Vágner Love diz que torcida do Corinthians é mais fanática do que a do Flamengo: 'Sem dúvida nenhuma'

Rio - O atacante Vágner Love reacendeu uma velha polêmica nesta quinta-feira. Em entrevista ao canal "Pilhado", o atacante, que já teve a chance de vestir as camisas de Flamengo e Corinthians, afirmo que a torcida do clube paulista é mais fanática do que a rubro-negra.

"Eu falo isso sempre. A torcida do Corinthians é diferente. Quando está perdendo, não está te vaiando. Quando está ganhando, aplaude ainda mais. Já vi situações de tomarmos gol e eles cantarem mais alto. Não vivi isso em clube nenhum. Já joguei no Flamengo e lá era ao contrário. Se você erra uma jogada, você toma vaia durante o jogo. Aqui não", disse o atacante, que não demorou a responder quando questionado se a Fiel era mais fanática do que a Nação. "Sem dúvida nenhuma", completou.

Veja o vídeo: