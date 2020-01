Empresário diz que torcida do Flamengo tem raiva de Pedrinho: 'Se jogasse lá, saía por 50 milhões de euros'

Rio - Próximo de acertar a venda de Pedrinho, do Corinthians, para a Europa, o empresário do jogador, Will Dantas, deu uma declaração polêmica. Em entrevista à ESPN, ele afirmou que, se o garoto atuasse pelo Flamengo, seria vendido por 50 milhões de euros.

"Eu acho que é muito pouco (20 milhões de euros pelo Pedrinho). Se eu tivesse a caneta, eu não venderia por menos de 100 (milhões de euros). “Esse cara é maluco”, “esse cara é doido”, “olha o que esse cara fala”, principalmente vocês, torcedores do Flamengo. Eu sei a raiva de vocês por aquele gol que eliminou o Flamengo (da Copa do Brasil de 2018). A raiva de vocês é essa. Mas tudo bem, eu entendo. É paixão do torcedor. Mas, eu digo uma coisa, se o Pedrinho jogasse no Flamengo, ele seria vendido por 50, por 60, por 80 (milhões de euros)… Pela mídia que é feita, e eu não estou criticando ninguém com isso", declarou o empresário.