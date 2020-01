Marcos Braz se mostra esperançoso por renovação com Jorge Jesus: 'Acontecerá na hora certa'

Rio - Após mais uma ida com êxito à Europa, na qual acertou a compra de Gabriel Barbosa junto à Inter de Milão, Marcos Braz retornou ao dia a dia no Ninho do Urubu nesta sexta-feira. Foi o primeiro contato do vice-presidente de futebol com o grupo principal, que se reapresentou ao clube na última segunda-feira.



Desta forma, antes do treino desta sexta, Marcos Braz, o diretor Bruno Spindel e o técnico Jorge Jesus reuniram-se e conversaram com o elenco no CT. Depois de um 2019 marcante, com os títulos da Copa Libertadores e do Brasileirão, o treinador garantiu em seu discurso: "O melhor de nós ainda está para chegar".



A dupla de dirigentes também falou ao elenco, o qual foi reforçado com as chegadas de Léo Pereira, Gustavo Henrique, Thiago Maia, Pedro Rocha, Michael e Pedro, além do acerto definitivo com Gabigol e a "subida" do jovem Lázaro.

Após a parte aberta do treino à imprensa, Marcos Braz conversou com os jornalistas no CT, lembrando a movimentação do clube no mercado para 2020. Além dos reforços que já estão à disposição do Jorge Jesus, o VP de futebol exaltou a manutenção da equipe. Dos titulares, apenas o zagueiro Pablo Marí deixou o clube, negociado com o Arsenal, da Inglaterra.



"Tivemos uma janela muito boa. Ainda conseguimos segurar quase todo mundo. Hoje está fechando mais uma janela positiva", afirmou Marcos Braz.

Ao lado do Mister Jorge Jesus e do diretor executivo de futebol Bruno Spindel, o vice-presidente de futebol Marcos Braz dá as boas-vindas ao elenco para a temporada 2020. #CRF pic.twitter.com/ImYHT9kjQn



Além dos reforços, o Rubro-Negro vem valorizando seus jogadores, renovando os contratos de Willian Arão, Everton Ribeiro, Renê e Bruno Henrique, por exemplo.Os próximos "alvos" de Marcos Braz e Bruno Spindel são Diego Alves - com contrato até dezembro - e Jorge Jesus, cujo vínculo vai até o mês de maio.



A situação que causa maior expectativa nos torcedores do Flamengo é a do Mister.Braz mostrou-se esperançoso na permanência do técnico no clube, ressaltando que o próprio Mister tem encarado o cenário com tranquilidade.



"Tem contrato até maio e vamos tratar disso antes. Estamos esperançosos. Igual o Gabigol, sabíamos que se resolveria. Vai acontecer na hora certa (a renovação).Se tem uma pessoa que menos fala comigo sobre renovação é o próprio Jorge", comentou o diretor do Flamengo, na manhã desta sexta-feira.

Outras respostas de Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo:



Renovação de Diego Alves

Ninguém gosta mais do Diego Alves que eu. Eu vou resolver a questão do Diego quando tiver que resolver, com calma. Não dá para resolver 20 renovações ao mesmo tempo. E a escolha de saber qual é a prioridade não é escolha de saber quem é melhor ou pior. Escolha do contrato que está com tensão no momento. A gente veio conforme o tempo era possível, e estamos renovando com todos.



Procura por lateral-direito



Não estamos com nada no momento. Tem o menino da base (Matheuzinho) e ainda não falei com ele (Jorge Jesus) sobre isso. Quero conversar com o Jorge.



Propostas por Piris da Motta e Berrío



Por isso só falo quando fecha. Não melou. Teve proposta, mas não prosseguiu e eles são atletas do Flamengo. São campões, estão à disposição do treinador.