Clube português anuncia contratação de atacante do Flamengo por empréstimo

Da terra do samba com destino à primeira aventura europeia



Campeão brasileiro e vencedor da Taça Libertadores ao serviço do @Flamengo, Vítor Gabriel junta-se à Legião! https://t.co/A9O7XomxtE pic.twitter.com/JVkFMuS0g7 — SC Braga (@SCBragaOficial) January 31, 2020

Rio - Revelação das categorias de base do Flamengo, o atacante Vitor Gabriel, de 20 ano, foi emprestado ao Braga-POR. Nesta sexta-feira, o clube português anunciou a contratação do atleta através das redes sociais. O vínculo do jogador com o time lusitano vai até junho de 2021.Ao final do contrato de empréstimo, o Braga pode exercer o direito de compra no valor de R$ 10 milhões, por 50% dos direitos do atacante. Vitor Gabriel já somou 10 jogos pelo time profissional do Flamengo e tem vínculo com o Rubro-Negro até junho de 2023.