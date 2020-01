Novo reforço do Flamengo aparece no BID e pode estrear na próxima rodada do Carioca

Rio - Contratado pelo Flamengo neste início de temporada, o atacante Michael, ex-Goiás, está apto para estrear com a camisa do Rubro-Negro. Nesta sexta-feira, o jogador teve a rescisão com o Esmeraldino publicada no Boletim Informativo Diário (BID), e logo em seguida, o registro realizado pelo clube carioca.Aos 23 anos, Michael foi revelação da última edição do Campeonato Brasileiro. Anunciado no último dia 20 de janeiro, Michael ainda não poderia estrear pelo clube, mas agora, com o nome publicado no BID, já pode entrar em campo pelo clube. O Flamengo encara o Resende, na próxima segunda-feira, às 20h30, no Maracanã.