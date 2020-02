Rio - Com elenco ainda mais forte do que no ano passado, o Flamengo contratou grandes jogadores para a temporada de 2020, além de comprar, de forma definitiva, Gabriel Barbosa. Durante um evento realizado pela 'CBF' na última quinta-feira, o lateral Filipe Luis elogiou os novos atletas e o ótimo elenco da equipe Rubro-Negra.



"Os nomes ficam apenas no papel. Ninguém ganha título no papel. O que o Flamengo fez é maravilhoso: concorrência interna. Agora começa tudo do zero. Ninguém vive de passado. E se não jogar bem no Campeonato Carioca as críticas vão vir. Importante é seguir com a ambição do mesmo jeito", comentou o lateral do Flamengo.



Além de contratar novos nomes para 2020, o clube também trabalhou pela manutenção dos jogadores titulares que foram campeões do Brasileirão e Libertadores em 2019. O único a deixar o clube foi Pablo Marí, que foi negociado para o Arsenal. Para a posição, o clube contratou Gustavo Henrique, ex-Santos, e Léo Pereira, ex-Atlhetico Paranaense.