Rio - "Acho que vai ter um final dentro de um mês". Assim definiu Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, quanto ao assunto mais aguardado pela torcida neste momento, que é a renovação de Jorge Jesus, tendo em vista que a novela envolvendo Gabigol encerrou com um desfecho feliz para o clube.



O dirigente falou com jornalistas logo após a (re) apresentação de Gabriel Barbosa, ocorrida neste sábado, na sala de imprensa do Ninho do Urubu. Ele explicou como se dará a postura do Rubro-Negro, com quem Jesus tem vínculo até maio deste ano.



"O processo com o Mister é exatamente como foi com todos os outros. Ele é um case de sucesso, fundamental neste processo todo. A gente vai tratar do assunto como foi feito com o Gabriel e todas as contratações".



"Temos boa relação. É um casamento que deu certo, que está dando certo. Acho que, dentro de mais um tempinho, vamos solucionar este problema. Acho que vai ter um final dentro de um mês. Espero, mais uma vez, que seja feliz".



Jorge Jesus tem sido ventilado no Porto, pela imprensa portuguesa, nos últimos dias. Neste sábado, Gabigol chegou a chamá-lo de treinador de "alto nível" e afirmou que o Mister está "entre os melhores do mundo" na função.



JANELA DO RUBRO-NEGRO



Marcos Braz também enalteceu a dificuldade em assegurar a permanência de grande parte do elenco para esta temporada. O VP vê "excelência" na janela:



"A primeira preocupação foi tentar assegurar a maior quantidade de jogadores possíveis, principalmente titulares para que não tivéssemos perda e enfraquecimento do elenco. Conseguimos com excelência", falou Braz, completando a respeito de possíveis novas contratações.



"Não vou falar de contratação hoje (sábado), porque efetivamente não tem nada. Existem algumas janelas que possibilitam a vinda de jogador para cá. Se tiver oportunidade no mercado que seja factível, a gente analisa".



Nesta janela, para o grupo principal, Jorge Jesus ganhou os reforços de Léo Pereira, Gustavo Henrique, Thiago Maia, Pedro Rocha, Michael e Pedro. Saíram Rodinei, Pablo Marí e Reinier.