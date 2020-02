Atlético-MG teria feito contato com o Flamengo pelo goleiro César

Rio - Reserva imediato de Diego Alves, o goleiro César pode estar a caminho do Atlético-MG. De acordo com o site "globoesporte.com", o Galo fez uma consulta pelo jogador. Revelado na base do Rubro-negro, o arqueiro tem 28 anos.

O clube mineiro teria interesse no jogador porque deve perder Cleiton, seu goleiro reserva, para o Red Bull Bragantino. O titular da posição no Atlético-MG é o experiente e ídolo da torcida, Victor.

Revelado pelo Flamengo em 2011, César nunca se firmou como titular. O goleiro chegou a ser emprestado para a Ponte Preta e para a Ferroviária. Pelo clube carioca, ele conquistou dois Cariocas, uma Copa do Brasil, um Brasileiro e uma Libertadores.