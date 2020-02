Mauro Cezar Pereira critica entrevista com dirigentes do Flamengo sem a presença de repórteres

Rio - No último sábado, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, concedeu uma entrevista à Fla TV para falar sobre o aniversário da tragédia do Ninho do Urubu. O fato foi criticado pelo comentarista da ESPN Brasil, Mauro Cezar Pereira.

"O ideal, obviamente, seria uma entrevista coletiva, com os dirigentes enfrentando as perguntas dos jornalistas. Contudo, o que apresentou o Flamengo foi uma série de perguntas e respostas selecionadas pela comunicação do clube e formuladas por uma apresentadora da FlaTV, Luana Trindade, que lia cada questionamento. Sem repórteres para insistir em alguns pontos quando as respostas não fossem satisfatórias, ou insistir em pontos relevantes, ficou confortável para os dirigentes", afirmou.

Além disso, Mauro Cezar afirmou que o presidente do Flamengo mostrou frieza em alguns momentos. "Espanta a frieza demonstrada em alguns momentos, como quando Landim respondeu sobre a recente dispensa de cinco dos sobreviventes do incêndio. Caike Duarte Pereira da Silva, Felipe Cardoso, João Vitor Gasparin Torrezan, Naydjel Callebe Boroski Struhschein e Wendel Alves Gonçalves estavam no alojamento quando pegou fogo em 8 de fevereiro de 2019", disse.