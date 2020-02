Estreia do time titular do Flamengo em 2020 tem 30 mil ingressos vendidos

Rio - A torcida, como é chamado de 12º jogador, estará em peso no Maracanã para rever os principais nomes do Flamengo de 2019. Na manhã desta segunda-feira, o clube divulgou que já foram vendidos 30 mil ingressos para a partida contra o Resende, às 20h, pela quinta rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca.



Até então, o Flamengo vinha usando uma equipe com jovens, treinados pelo comandante do sub-20, Mauricio Souza. O Rubro-Negro está em segundo lugar no Grupo A da Taça Guanabara, com sete pontos.



Para a alegria de alguns torcedores a presença do jogo desta segunda-feira pelo NBB. Os flamenguistas que comprarem ingressos para o confronto do Carioca terão desconto nas entradas para o Novo Basquete Brasil. Os ingressos para o jogo contra o Basquete Cearense custam a partir de R$5,00 (preço válido para sócios-torcedores) e podem ser adquiridos pela internet até o dia do duelo, às 15h.



O Flamengo informa que o voucher gerado no momento da compra será o meio de acesso do torcedor ao Maracanãzinho e não será preciso trocá-lo pelo ingresso físico. E sublinha, através do site oficial: "Não será permitido, contudo, acessar o ginásio com cartão-ingresso do Programa Nação Rubro-Negra".



Com isso, a torcida pode ser aproximar ainda mais do futebol e do basquete, que está em constante crescimento.