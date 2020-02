Preparador físico do Flamengo garante jogadores em ótimo nível diante do Resende

Rio - O elenco principal do Flamengo segue se preparando para entrar em campo pela primeira vez na temporada. Em entrevista a FlaTV, o preparador físico do clube, Mario Monteiro afirmou que as atividades foram intensas desde a reapresentação, no dia 27 do mês passado. Nesta segunda-feira, o Rubro-Negro encara o Resende, no Maracanã, às 20h.

"Foi uma semana bastante intensa e vamos aguardar agora pelo desempenho dos atletas em seu primeiro jogo de preparação. Porque é o nosso grande objetivo, que é a preparação deste jogo (contra o Resende), com a intenção de que a equipe esteja bem no jogo da Supercopa, no dia 16", disse.

Além dos trabalho específicos na reapresentação do elenco principal, o preparador físico afirmou que os jogadores se cuidaram e se reapresentaram em condições agradáveis. Mirando uma boa preparação para a Supercopa, o Flamengo ainda recebe o Madureira, também no Maracanã.

"Sim, ainda tem um trabalho de preparação neste começo. O primeiro jogo mais importante, para nós, é o da Supercopa, não que o Campeonato Carioca não seja importante, porque ninguém gosta de perder. Mas o que acontece é o seguinte, a nossa pré-temporada teve que ser reduzida. Temos três semanas apenas para preparar os atletas. Não é o tempo ideal, mas de acordo com as circunstâncias, temos que nos adaptar nessas três semanas, para que estejamos bem no dia 16", contou, antes de prosseguir:



"Em uma primeira análise, quanto à chegada dos atletas, no primeiro, no segundo treino, foi possível perceber que os atletas, de certa forma, de um modo geral, fizeram uma pré-preparação em casa e vieram com alguma capacidade física. Ao fim de uma semana, posso dizer que ainda é um pouco cedo para falar sobre isso. No entanto, posso dizer que a equipe apresenta-se em um nível considerável, ótimo, para enfrentar o Resende", encerrou.