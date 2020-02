Milton Neves detona Flamengo por incêndio no Ninho do Urubu: 'Inventou uma câmara de gás'

Acusação grave do @Miltonneves

Rio - Milton Neves fez uma dura critica ao Flamengo nesta segunda-feira durante sua participação na rádio 'BandNews FM', direcionada ao presidente do Clube Rodolfo Landim. O jornalista afirmou que o Flamengo deve parar de recorrer aos recursos no caso do incêndio do Ninho Do Urubu, que matou 10 atletas da base em fevereiro de 2019 e chamou o espaço no qual os atletas dormiam de 'câmara de gás'.Esse tipo de dispositivo citado por Milton é usado em alguns países como pena de morte para criminosos. A câmara de gás ficou conhecida mundialmente por ser uma das principais armas do Nazismo para eliminar de uma só vez uma grande quantidade de judeus durante o holocausto."O poder judiciário decidiu que o Flamengo enquanto não resolve esse imbróglio vai pagar 10 mil por mês. Merreca, dinheiro de pinga. Ai o Flamengo faz o que? Recorre desses dez 'merréis' ai - disse, antes de completar citando o presidente do Flamengo.""Ô, presidente Landim, o senhor para mim é o melhor cartola do Brasil, mas você tem que pagar a família da molecada e acabou! Porque vocês fizeram. Não interessa quem! Foi o Flamengo! Não sei qual diretor, qual presidente, mas vocês inventaram uma câmara de gás, os moleques morreram, vocês tem que pagar e acabou", disse efusivamente.