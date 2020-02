Ano novo, velha rotina: elenco principal do Flamengo reestreia com vitória sobre o Resende

Rio - Na reestreia sob comando de Jorge Jesus, o Flamengo manteve o velho hábito de triturar os adversário. Diante de mais de 53 mil pessoas no Maracanã, o Rubro-Negro suou, mas venceu por 3 a 1 o Resende, de virada, e encaminhou a classificação às seminais da Taça Guanabara. Alef Manga abriu o placar, mas Rezende (contra), Gabigol e Bruno Henrique decretaram a virada.



Sob gritos de "o campeão voltou", o Flamengo deixou o gramado na segunda colocação do Grupo A, com 10 pontos, e depende apenas de si para chegar passar de fase — se empatar, precisará torcer por tropeços do Botafogo e do Boavista.



Num gramado ainda encharcado pela forte chuva que caiu antes da partida, o elenco principal começou a temporada do jeito que o torcedor se acostumou a ver, encurralando o adversário, e o primeiro tempo foi um festival de chances perdidas. Na melhor delas, Bruno Henrique acertou o travessão em chute de longe. Pouco depois, parou em defesa de Ranule. Everton Ribeiro e Arrascaeta também chegaram perto de marcar.



Ainda em ritmo de pré-temporada, o time deixou a intensidade cair na etapa final. Para delírio da torcida, Jorge Jesus promoveu as estreias de Michael e Pedro, mas foi o Resende que abriu o placar. Em rápido contra-ataque, Alef Manga arrancou e, da entrada da área, acertou o canto canto direito de Diego Alves. Na comemoração, provocou a torcida rubro-negro e imitou o tradicional gesto de Gabigol.



Bastou sofre o gol para despertar o velho inconformismo com a derrotar e retomar a pressão. Aos 29, Filipe Luís fez boa jogada e serviu Pedro, que finalizou e, em bate-rebate, Rezende marcou contra. Aos 37, Bruno Henrique serviu Gabigol que, de cabeça, virou a partida e, como sempre, comemorou ao seu estilo. Quem ri por último, ri melhor.



Inflamada, a torcida já tinha certeza: o rolo compressor de Jorge Jesus estava de volta. E ainda cabia mais. Após jogada de Pedro, Bruno Henrique só precisou empurrar para a rede, aos 40, para fechar o placar.