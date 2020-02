Pedro revela emoção após fazer bela estreia pelo Flamengo: 'Sonho de criança'

Rio - Após a vitória de virada do Flamengo sobre o Resende, Pedro, nova contratação para temporada 2020, revelou sua emoção por estrear no seu time de coração. Em entrevista para 'FlaTV', o artilheiro recordou suas memórias de torcedor.





"Eu lembrei (tempos de torcedor). Fiquei todo arrepiado no banco com a torcida cantando. Há uns anos atrás eu estava lá na torcida. Quando eu era pequeno estava na arquibancada sonhando em um dia vestir o manto. É gratificante para mim e espero fazer muito sucesso no Flamengo. Lembrei da final contra o Grêmio, em 2009, Lembrei também daquele golaço do Adriano de cobertura contra o Coritiba. Feliz demais com a estreia e de realizar um sonho de criança", revelou o atacante.



O atacante também comentou de sua relação com Gabigol e afirmou que já estava 'integrado' ao elenco antes mesmo de começar a treinar com os novos companheiros.



"Fico feliz pela recepção do Gabriel e de todos os jogadores. Eu já conhecia alguns jogadores, fora de campo eu já estava entrosado, faltava só entrar no Flamengo. Feliz pela estreia, já estamos entrosados. Temos muito para crescer juntos no treinamentos e espero que seja um ano maravilhoso para nós", finalizou Pedro.