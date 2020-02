Rio - Jorge Jesus ironizou as provocações que atormentaram os torcedores do Flamengo antes do glorioso ano de 2019. Durante o evento da Supercopa do Brasil nesta terça-feira, o treinador rebateu uma pergunta feita sobre as brincadeiras.

"Cheirinho? Ganhar Libertadores e Campeonato Brasileiro é cheirinho? Só pra quem não tem olfato", disse o português.

Flamengo e Athletico se enfrentam no dia 16, em jogo único, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela Supercopa do Brasil.