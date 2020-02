Diego Ribas relembra provocações dos atletas do Athletico Paranaense na Copa do Brasil

Rio - Flamengo e Athletico Paranaense entram em campo no próximo dia 16, pela Supercopa do Brasil, confronto que reúne o campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil. No último confronto entre as duas equipes, o Furacão eliminou o Rubro-Negro carioca na Copa do Brasil e os atletas da equipe paranaense provocaram os jogadores do Fla. Em evento da CBF nesta terça-feira, Diego Ribas relembrou o episódio.



"Sinceramente, esse tipo de situação (provocações) não despertam em mim nenhum sentimento. O Léo (Pereira) chegou ao Flamengo agora, e o Gabigol já botou para imitar a comemoração, agora com a camisa do Flamengo. Então, nós entendemos que na disputa nós temos uma responsabilidade muito grande. É natural, a equipe tem crescido muito, conquistado, será cobrado por isso", disse o meia, que complementou:



"Os adversários vão aproveitar oportunidades para fazer essas brincadeiras, que não nos incomodam. A nossa concentração e o nosso objetivo não mudam consoante às atitudes dos adversários. Nós temos uma mentalidade que é vencer, estar concentrado, focado. Hoje, o Flamengo sendo uma equipe vitoriosa, tem que saber se portar nessas situações. Não temos nenhum rancor", emendou o jogador do Flamengo.