Globo escala Galvão Bueno para Flamengo x Athletico-PR na Supercopa do Brasil

Rio - A Globo definiu quem comandará a transmissão da Supercopa do Brasil, entre Flamengo e Athletico-PR. Galvão Bueno narrará a partida, que acontecerá no próximo dia 16, no Estádio Mané Garrincha. A informação é do "Observatório da Televisão".

Na cabine, Galvão terá a seu lado Júnior e Roger Flores. Já no SporTV, a narração ficará a cargo de Luiz Carlos Jr. O Grupo Globo transmitirá o evento com exclusividade.

A Supercopa do Brasil tem sido uma aposta da Globo e é considerada como o primeiro grande jogo de 2020. O prêmio para o campeão será de R$ 5 milhões.