Ex-jogador do Vasco vê Pedro com fundamento melhor que Gabigol e aposta: 'Vai deitar no Flamengo'

Rio - A estreia de Pedro pelo Flamengo foi bem animadora. O jogador entrou no segundo tempo e foi muito participativo na vitória sobre o Resende. Na opinião do ex-apoiador de Vasco, Fluminense e Botafogo, Carlos Alberto, o novo atacante do Rubro-negro tem um fundamento superior a Gabigol.

"Pedro vai deitar de meter gol pelo Flamengo. Ele tem um senso de área melhor do que o Gabriel Barbosa. Ele vai aproveitar as bolas que passam e não tem ninguém", afirmou o atual comentarista da Fox Sports.



O Flamengo volta a entrar em campo no próximo sábado, contra o Madureira, pela Taça Guanabara. O duelo é o último da fase de grupos da competição.