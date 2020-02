Pai de zagueiro morto em tragédia do Ninho desabafa: 'Do Flamengo eu não espero mais nada'

Rio - O programa "Encontro com Fátima Bernardes", da TV Globo, recebeu, nesta quarta-feira, os familiares das vítimas do incêndio do Ninho do Urubu, cujo completa um ano nesta semana. Os parentes falaram sobre a forma com que o Flamengo está lidando com os processos judiciais do caso.

Edson, pai do zagueiro Pablo Henrique, que morreu na tragédia, revelou estar decepcionado com o andar das negociações das indenizações. "Do Flamengo eu não espero mais nada", disse. Além disso, ele fez uma relação do bom momento que o clube viveu na temporada com o acidente que deixou 10 mortos.

"Confiei no Flamengo para tomar conta do meu filho. Eles ganham taça, eu ganho a dor. Eles ganham troféu, eu ganhei um caixão com o meu filho que eu não pude abrir para dar um beijo nele e me despedir direito", desabafou ele, que afirmou nunca ter recebido um telefonema do clube.

Marília, mãe de Arthur Vinícius, também mostrou descontentamento com o Rubro-Negro e afirmou se sentir "abandonada" pelo clube.

"Me sinto abandonada, acho que eles são muito insensíveis. Tudo o que foi cobrado para as famílias, como responsáveis, era documentação, passaporte, e foi tudo cumprido. Meu filho tinha horário, tinha comprometimento. Qual é a responsabilidade do Flamengo com esses pais? Eu vejo que essas crianças não trazem mais retorno para eles, então hoje a família passou a ser uma dívida".