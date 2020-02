Chapecoense anuncia ida de dois atletas das categorias de base para o Flamengo

Rio - Se o time principal da Chapecoense decepciona nos primeiros jogos do ano, a categoria de base do Verdão do Oeste chama a atenção de outros clubes do país e nesta quarta-feira, o clube de Santa Catarina confirmou a saída de dois atletas.

O atacante Luis Felipe, de 15 anos e o zagueiro Diego Ritter, de 16 anos, acertaram suas transferências para o Flamengo e irão se apresentar no Rubro-Negro nos próximos dias. No caso do zagueiro Diego Ritter, o jovem vai ao clube carioca por empréstimo até o fim do ano, mas com a opção de compra do Fla após o término do contrato.No caso de Luis Felipe a ida foi em definitiva. Autor de 16 gols na última temporada, o jogador fica com uma parte dos direitos federativos ligados ao clube catarinense. Mesmo com a saída de duas joias da base, o Diretor de Futebol do Verdão, Márcio Stakonski, exalta o trabalho feito no clube para desenvolver bons jogadores.‘Pra nós, essas negociações são a certeza de que um grande trabalho está sendo realizado e de que grandes equipes estão com os olhos voltados para cá, com interesse nos nossos atletas e, também, de firmar parcerias com a Chapecoense. O Flamengo é uma grande vitrine’, afirmou ao site oficial do Verdão.