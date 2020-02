Jornal espanhol define Flamengo como 'rei do mercado' e o compara a europeus

Rio - O abismo econômico do Flamengo para a maioria dos clubes brasileiros tem chamado atenção na Europa. Nesta quinta-feira, o jornal espanhol "As" publicou uma matéria especial sobre o Rubro-Negro, em que o definiu como "rei do mercado" e o comparou a alguns clubes europeus.

A publicação traz um resumo das principais contratações do Flamengo para a temporada, com destaque para Gabigol, que custou quase 18 milhões de euros. Além disso, também se falou sobre as grandes vendas do clube, como Reinier para o Real Madrid e Pablo Marí para o Arsenal.

O veículo também chama atenção para a diferença econômica do Flamengo para seus rivais e faz uma comparação com Athletico Paranaense, Palmeiras e Internacional, que não chegaram a movimentar 30 milhões de euros nesta janela. Diante disso, o jornal diz que seria mais coerente observar o Rubro-Negro em comparação a algumas equipes europeias, como Tottenham, que teve 56 milhões de euros envolvidos em suas transferências, e o Borussia Dortmund, com 72 milhões de euros.